22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

Bigaspor'da imzalar sürüyor

3. Lig ekiplerinden Bigaspor, iç transferde Kaan Şentürk, dış transferde ise Mustafa Can Karagöz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 13:45
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bigaspor'da imzalar sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig kulüplerinden Bigaspor, iki oyuncuyla daha el sıkıştı. Mavi-beyazlılar iç transferde stoper Kaan Şentürk (24) ile anlaşırken, dış transferde İstanbul Beylikdüzüspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Can Karagöz'ü (24) kadrosuna kattı. İki futbolcuyla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, "Anlaşmaların oyuncularımız ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.