3'üncü Lig kulüplerinden Bigaspor, iki oyuncuyla daha el sıkıştı. Mavi-beyazlılar iç transferde stoper Kaan Şentürk (24) ile anlaşırken, dış transferde İstanbul Beylikdüzüspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa Can Karagöz'ü (24) kadrosuna kattı. İki futbolcuyla da 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, "Anlaşmaların oyuncularımız ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyor, birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyoruz" denildi.
Bigaspor'da imzalar sürüyor
3. Lig ekiplerinden Bigaspor, iç transferde Kaan Şentürk, dış transferde ise Mustafa Can Karagöz ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
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