Haber Tarihi: 12 Temmuz 2026 13:36 - Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 13:36

KPSS Lisans ve Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman 2026? ÖSYM Başvuru Takvimi

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen binlerce aday, 2026 KPSS başvuru takvimini araştırıyor. "KPSS Lisans ve Ortaöğretim başvuruları ne zaman 2026?" sorusu, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

KPSS Lisans ve Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman 2026? ÖSYM Başvuru Takvimi
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ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.
Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde geç başvuru imkânı da bulunuyor.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre sınav 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak, sonuçlar ise 19 Kasım 2026'da ilan edilecek.

KPSS Lisans sınavı ne zaman?

2026 KPSS Lisans takvimi şu şekilde:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi: 12-13 Eylül 2026
Sonuçların açıklanması: 7 Ekim 2026
Başvurular nasıl yapılacak?


Adaylar başvurularını;

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS),
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması,
ÖSYM Başvuru Merkezleri

üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru yapacak adayların, başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.

Sonuç: KPSS Lisans ve Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman 2026?

2026 KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026, KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi ve başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek.

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