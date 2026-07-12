Real Madrid'den Vinicius kararı!

Real Madrid, yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile yeni sözleşme için görüşmelere hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEMMUZ SONUNDA GÖRÜŞME
AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi ile Brezilyalı yıldızın temsilcileri tatilin ardından temmuz ayının sonunda bir araya gelecek. Tarafların, yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce sözleşme uzatma sürecini tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.
KALMAK İSTİYOR
Haberde, Vinicius Junior'ın kulüpte kalma isteğini Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kulüp yöneticilerine ilettiği, yeni sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu belirtildi.
Real Madrid yönetiminin de Brezilyalı yıldızın sözleşmesini uzatmayı istediği, son temasların ardından oyuncunun geleceğine ilişkin kulüp içinde herhangi bir endişe kalmadığı ifade edildi.
HEDEF YENİ SEZONA YENİ SÖZLEŞMEYLE GİRMEK
Tarafların bir aydan kısa süre içerisinde anlaşmaya varması beklenirken, Real Madrid yönetimi Vinicius Junior'ın yeni sezona yeni sözleşmeyle başlamasını hedefliyor.
Brezilyalı yıldızın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Vinicius Junior, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 53 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı. LaLiga'da 36 maçta 16 gol atan Vinicius, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 5 gol ve 5 asist üretti.
AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi ile Brezilyalı yıldızın temsilcileri tatilin ardından temmuz ayının sonunda bir araya gelecek. Tarafların, yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce sözleşme uzatma sürecini tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.
KALMAK İSTİYOR
Haberde, Vinicius Junior'ın kulüpte kalma isteğini Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kulüp yöneticilerine ilettiği, yeni sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu belirtildi.
Real Madrid yönetiminin de Brezilyalı yıldızın sözleşmesini uzatmayı istediği, son temasların ardından oyuncunun geleceğine ilişkin kulüp içinde herhangi bir endişe kalmadığı ifade edildi.
HEDEF YENİ SEZONA YENİ SÖZLEŞMEYLE GİRMEK
Tarafların bir aydan kısa süre içerisinde anlaşmaya varması beklenirken, Real Madrid yönetimi Vinicius Junior'ın yeni sezona yeni sözleşmeyle başlamasını hedefliyor.
Brezilyalı yıldızın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Vinicius Junior, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 53 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı. LaLiga'da 36 maçta 16 gol atan Vinicius, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 5 gol ve 5 asist üretti.