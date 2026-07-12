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Real Madrid'den Vinicius kararı!

Real Madrid ile Vinicius Junior'ın, Dünya Kupası'nın ardından yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 14:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'den Vinicius kararı!
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Real Madrid, yıldız futbolcusu Vinicius Junior ile yeni sözleşme için görüşmelere hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEMMUZ SONUNDA GÖRÜŞME

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi ile Brezilyalı yıldızın temsilcileri tatilin ardından temmuz ayının sonunda bir araya gelecek. Tarafların, yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce sözleşme uzatma sürecini tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.

KALMAK İSTİYOR

Haberde, Vinicius Junior'ın kulüpte kalma isteğini Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve kulüp yöneticilerine ilettiği, yeni sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

Real Madrid yönetiminin de Brezilyalı yıldızın sözleşmesini uzatmayı istediği, son temasların ardından oyuncunun geleceğine ilişkin kulüp içinde herhangi bir endişe kalmadığı ifade edildi.

HEDEF YENİ SEZONA YENİ SÖZLEŞMEYLE GİRMEK

Tarafların bir aydan kısa süre içerisinde anlaşmaya varması beklenirken, Real Madrid yönetimi Vinicius Junior'ın yeni sezona yeni sözleşmeyle başlamasını hedefliyor.

Brezilyalı yıldızın mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Vinicius Junior, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 53 resmi maça çıktı. Brezilyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek takımına toplam 32 gole doğrudan katkı sağladı. LaLiga'da 36 maçta 16 gol atan Vinicius, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 14 karşılaşmada 5 gol ve 5 asist üretti.

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