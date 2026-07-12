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Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi: Giuliano Galoppo

Fenerbahçe, River Plate'in Arjantinli orta sahası Giuliano Galoppo için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi: Giuliano Galoppo
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, River Plate'de forma giyen Giuliano Galoppo'yu transfer gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantinli gazeteci Sebastian Srur'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İstanbul'da görüşmelere başladı.

River Plate'in Galoppo'yu kiralamak yerine bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.

Kulüplerin transfer bedeli ve ödeme planında anlaşması halinde oyuncunun ayrılığına izin verileceği kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ

Sezon başında Sao Paulo'dan transfer edilen Arjantinli futbolcunun River Plate ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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