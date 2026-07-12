Fenerbahçe'den sürpriz orta saha hamlesi: Giuliano Galoppo

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, River Plate'de forma giyen Giuliano Galoppo'yu transfer gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli gazeteci Sebastian Srur'un haberine göre sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İstanbul'da görüşmelere başladı.
River Plate'in Galoppo'yu kiralamak yerine bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.
Kulüplerin transfer bedeli ve ödeme planında anlaşması halinde oyuncunun ayrılığına izin verileceği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ
Sezon başında Sao Paulo'dan transfer edilen Arjantinli futbolcunun River Plate ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
River Plate'in Galoppo'yu kiralamak yerine bonservisiyle göndermek istediği belirtildi.
Kulüplerin transfer bedeli ve ödeme planında anlaşması halinde oyuncunun ayrılığına izin verileceği kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ
Sezon başında Sao Paulo'dan transfer edilen Arjantinli futbolcunun River Plate ile Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.