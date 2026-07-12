Barış Alper Yılmaz'a teklif yok!

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a bu sezon teklif gelmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon ağustos ayında Suudi Arabistan'dan teklif alan ve gitmek için izin isteyen Barış Alper Yılmaz'a izin çıkmamıştı. Bu sezon ise milli futbolcu için henüz kulübe ulaşan bir teklif olmadı.
Yönetim de Barış Alper'i satmayı düşünmüyor ve yine ağustos ayında bir teklif gelirse hiçbir bedele bakmadan transfer veto edilecek.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.
Yönetim de Barış Alper'i satmayı düşünmüyor ve yine ağustos ayında bir teklif gelirse hiçbir bedele bakmadan transfer veto edilecek.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan 26 yaşındaki milli futbolcu, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.