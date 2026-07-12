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Davinson Sanchez'den Como için karar

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez, Como'nun teklifini değerlendirmeyi düşünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 10:15
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Davinson Sanchez'den Como için karar
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Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Davinson Sanchez için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

COMO İÇİN KARAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Davinson Sanchez için ayrılık iddiaları güçlenmeye başladı. İtalyan ekibi Como'nun ilgisine sıcak yaklaşan Kolombiyalı stoperin, bu teklifi değerlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Como da teklifini 25 milyon euro'ya kadar çıkardı.

Buna karşın Galatasaray'ın 30 milyon euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyeceği ifade edildi.

ÖNÜ AÇILABİLİR

30 yaşındaki futbolcunun öncelikle takımda kalmasına çalışıldığı ama ayrılma ısrarı durumunda önünün açılacağının altı çizildi.

PAZARLIKLAR YOĞUNLAŞACAK

Davinson Sanchez'in Como'ya transferinde menajer Gardi'nin yine başrolde olduğu belirtildi. Bu transfer için ilerleyen günlerde pazarlıkların yoğunlaşacağı bildirildi.

Galatasaray'ın, 2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan transfer ettiği futbolcu için 9.5 milyon Euro bonservis bedeli verilmişti. Sarı-kırmızılılar, bu bedelin ödemesini 5 sezona yaymıştı. Dolayısıyla ödeme, 2028 yılında sona erecek. Futbolcuyla da son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her sene için 3 milyon 200 bin Euro ödenmesi kararı alınmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 121 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 10 gol attı ve 4 asist yaptı.  

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