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Milli güreşçi Ebubekir Gür'den Kuzey Makedonya'da gümüş madalya

Milli sporcu Ebubekir Gür, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 23:00 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 01:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli güreşçi Ebubekir Gür'den Kuzey Makedonya'da gümüş madalya
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Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada erkekler serbest stil 57 kiloda Ebubekir Gür, finalde 20 yaş altı dünya şampiyonu Rus sporcu Magomed Saliakh Ozdamirov ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ebubekir, çekişmeli geçen mücadeleden mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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