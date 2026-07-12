Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada erkekler serbest stil 57 kiloda Ebubekir Gür, finalde 20 yaş altı dünya şampiyonu Rus sporcu Magomed Saliakh Ozdamirov ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ebubekir, çekişmeli geçen mücadeleden mağlup ayrılarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Ebubekir Gür'den Kuzey Makedonya'da gümüş madalya
Milli sporcu Ebubekir Gür, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
SPORX AI BAKIŞI
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