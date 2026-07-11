12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-015'
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Mert Çelik'ten Süper Lig mesajı

Sivasspor'un stoperi Mert Çelik, yeniden Süper Lig'e döneceklerine inanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:36
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Mert Çelik'ten Süper Lig mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un stoperi Mert Çelik, 2026-2027 sezonunda tek hedeflerinin Sivasspor'u hak ettiği yer olan Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren Sivasspor'da 26 yaşındaki stoper Mert Çelik, AA muhabirine, yeni sezon çalışmalarına başladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Mert, günde çift idman yaptıklarını ve çalışmaların çok neşeli geçtiğini dile getirerek, "Hocalarımız ile güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlarımız gerçekten çok çalışıyor. Antrenmanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz bu takımı bu sezon tekrardan hak ettiği yere taşımak." dedi.

Sivasspor'un zor günlerden geçtiğini ancak bu durumun futbolcuları çok etkilemediğini aktaran Mert, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Başkanımız kim olursa olsun bizler Sivasspor'un futbolcusuyuz. Sivasspor'a layık olmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı çok fazla sıkıntı yaşamadık. Biz işimizi yapıyoruz, antrenmanlarımıza çıkıyoruz, kulübümüzü hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Bizim aklımızdaki tek düşünce bu." diye konuştu.

Mert, Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her zaman olduğu gibi Sivasspor'un tek hedefi Süper Lig'dir. Bunu geçen sene başaramadık ama inanıyorum ki takım arkadaşlarımla çalışıp Sivasspor'u hak ettiği yere hak ettiği lige bu sene çıkaracağız. Sivasspor formasını giydiğim için gerçekten çok mutluyum. Büyük bir camiada olduğumun da farkındayım. İnşallah bu formaya layık olup, Süper Lig'de de bu formayı giyeceğim."

Taraftara destek çağrısı

Sezon öncesi taraftara da seslenen Mert, her futbolcu gibi kendisinin de daha kalabalık tribünlerde oynamak istediğini söyledi.

Mert Çelik, taraftarın takıma her zaman güç verdiğini belirterek, kombine satışlarının önemli olduğunu vurguladı.

Bu sezon taraftar desteğine fazlasıyla ihtiyaç duyduklarını dile getiren Mert, "Onlar bizim yanımızda oldukları sürece güçlüyüz. Son gelişmeleri hepimiz gördük, Sivaslı iş insanları kulübe yardım ediyor. Onlardan tek isteğim bizden desteklerini çekmesinler. Sivasspor'u hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.