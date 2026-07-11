Fenerbahçe'de Jantunen ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada,

"2025-26 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.







