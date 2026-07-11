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Fenerbahçe'de Jantunen ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 14:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Jantunen ile yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Mikael Jantunen ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 

"2025-26 sezonunun başında kadromuza katılan, geçtiğimiz sezon kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Mikael Jantunen ile yollarımız ayrılmıştır.  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çubuklu formamızla, 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Mikael Jantunen'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



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