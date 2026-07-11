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Altay'dan ayrılan Emre Tangeldi imzayı attı

Altay'da alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden 20 yaşındaki Emre Tangeldi, aynı gruptaki Eskişehirspor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'dan ayrılan Emre Tangeldi imzayı attı
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3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Altay'da kulübe alacaklarını tahsil etmek için ihtarname gönderdikten sonra ödemesi yapılmayınca sözleşmesini tek taraflı fesheden Emre Tangeldi'nin (20) yeni adresi aynı grupta yer alan Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Altyapısından yetiştiği siyah-beyazlı kulübe bonservis bedeli kazandırmadan yuvadan uçan Emre, yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay'la mart ayında profesyonel sözleşme imzalayan genç futbolcunun, transfer yasağı bulunan Eskişehir ekibinde oynamak için yeniden amatör statüye döneceği belirtildi.

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