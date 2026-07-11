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Beşiktaş için Oğuz Aydın iddiası!

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Oğuz Aydın'a Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 09:35
Fotoğraf: AA
Beşiktaş için Oğuz Aydın iddiası!
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Fenerbahçe'den geçen sezon Cengiz Ünder'i kiralayan Beşiktaş, bu kez de Oğuz Aydın için harekete geçebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar şartların oluşması durumunda milli futbolcu için transfer hamlesi yapabilir.

ORKUN KÖKÇÜ FAKTÖRÜ

Oğuz Aydın'ın Orkun Kökçü'nün yakın arkadaşı olmasının transfer ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcunun akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ

Oğuz Aydın geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asistlik skor katkısı verdi. Sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Aydın'ın piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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