Beşiktaş için Oğuz Aydın iddiası!

Fenerbahçe'den geçen sezon Cengiz Ünder'i kiralayan Beşiktaş, bu kez de Oğuz Aydın için harekete geçebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar şartların oluşması durumunda milli futbolcu için transfer hamlesi yapabilir.
ORKUN KÖKÇÜ FAKTÖRÜ
Oğuz Aydın'ın Orkun Kökçü'nün yakın arkadaşı olmasının transfer ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcunun akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ
Oğuz Aydın geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asistlik skor katkısı verdi. Sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Aydın'ın piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
ORKUN KÖKÇÜ FAKTÖRÜ
Oğuz Aydın'ın Orkun Kökçü'nün yakın arkadaşı olmasının transfer ihtimalini güçlendirdiği vurgulandı. Siyah-beyazlıların ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcunun akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
SEZON PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ VE DEĞERİ
Oğuz Aydın geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 asistlik skor katkısı verdi. Sarı-lacivertlilerle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Aydın'ın piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.