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Galatasaray'ın ilk rakibi Ümraniyespor

Galatasaray, 17 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 15:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın ilk rakibi Ümraniyespor
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Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile hazırlık maçının oynanacağı belirtildi.



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