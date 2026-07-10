10 Temmuz
İspanya-Belçika
22:00
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
21:45
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
3-3
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
16:00
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
18:00
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
19:00

Uğur Uçar'dan Aubameyang yanıtı

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, transferi gündeme gelen Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 14:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğur Uçar'dan Aubameyang yanıtı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Uğur Uçar, TRT SPOR'a konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ŞAMPİYONLUK ÇOK GÜZEL OLDU"

Yeni sezon hazırlıklarına değinen genç teknik direktör, "Kampın ilk etabı fiziksel çalışmalarla geçiyor." dedi.

Uçar, Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesine değinirken "Futboldan alacağım var demiştim, şampiyonluk çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

AUBAMEYANG İÇİN AÇIKLAMA

Ligde kalıcı olmak istediklerini dile getiren Uğur Uçar, transfer çalışmalarına da değindi. Genç çalıştırıcı, Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'dan övgüyle bahsetti.

Uçar, "Forvet transferi için belirlediğimiz isimler var. Aubameyang, son senede Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Aubameyang'ın kariyeri ortada, transfer gerçekleşirse takım lideri olabilecek bir isim" diye konuştu.

Sezonu Galatasaray maçıyla açmanın kendileri için çok özel olduğunu kaydeden Uğur Uçar, kırmızı-siyahlı ekibinin taraftarından tek istediğinin sabır olduğunu vurguladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.