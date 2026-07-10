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Panathinaikos, Isaac Bonga'yı kadrosuna kattı

Panathinaikos, Alman milli basketbolcu Isaac Bonga ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 13:40
Haber: Sporx.com
Panathinaikos, Isaac Bonga'yı kadrosuna kattı
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Panathinaikos, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir takviyeyle güçlendirdi.

Yunanistan ekibi, Alman milli basketbolcu Isaac Bonga ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak Partizan forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, resmi imzaların ardından kariyerine EuroLeague'in son şampiyonu Panathinaikos'ta devam edecek.

2.03 metre boyundaki forvet, geride kalan EuroLeague sezonunda forma giydiği 38 maçın tamamında görev alırken 9.9 sayı, 5.6 ribaund ve 14.3 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

EuroLeague kariyerinde Bayern Münih ve Partizan formalarıyla toplam 129 maça çıkan Bonga, organizasyonda 7.6 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

2023 Dünya Şampiyonu ve 2025 Avrupa Şampiyonu Almanya Milli Takımı'nın önemli parçalarından biri olan Bonga, yeni sezonda Panathinaikos'un başarısı için ter dökecek.

 

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