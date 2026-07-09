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Johan Manzambi için 60 milyon euro

Newcastle United, 20 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi'nin transferi için Freiburg ile anlaşmaya vardı. İngiliz ekibi, bu transfer için 60 milyon euro bonservis ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler
Johan Manzambi için 60 milyon euro
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky'da yer alan habere göre, Newcastle United, 20 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusu Johan Manzambi'nin transferi için Freiburg ile anlaşmaya vardı.

Newcastle United, Manzambi için Freiburg'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Freiburg forması altında geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan genç oyuncu, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

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