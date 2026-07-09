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Aliağa FK'dan Veli'ye veda

Aliağa Futbol, Elazığspor'a transfer olan tecrübeli stoper Veli Çetin'e yayımladığı mesajla veda etti.

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calendar 09 Temmuz 2026 13:02 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2026 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'dan Veli'ye veda
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2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol takımdan ayrılan tecrübeli stoperi Veli Çetin için veda mesajı yayınladı. Elazığspor'la resmi sözleşme imzalayan Veli'ye başarı dileklerini ileten kulüp şu açıklamaları yaptı: "Futbolcumuz Veli Çetin'le karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Veli Çetin'e emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon sarı-siyahlılarla 28 resmi müsabaka çıkıp 2 bin 309 dakika süre alan 31 yaşındaki savunmacı; 5 gol atıp, 2 de asist yaparak hücuma da önemli katkı sağlamıştı.

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