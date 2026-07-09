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Anadolu Efes'ten Cedi Osman açıklaması

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Panathinaikos forması giyen eski oyuncuları Cedi Osman'ın transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Temmuz 2026 12:11
Haber: Sporx.com
Anadolu Efes'ten Cedi Osman açıklaması
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Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, S Sport'ta açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alper Yılmaz, Panathinaikos'tan transferi gündeme gelen eski oyuncuları Cedi Osman ile ilgili konuştu.

"PANATHINAIKOS İLE GÖRÜŞTÜM"

Yılmaz, "Cedi'yi kim istemez, Türk takımlarından hangisi Cedi Osman'ı istemez, hatta EuroLeague takımlarından hangisi istemez? Cedi Osman'ın Panathinaikos ile geçerli sözleşmesi var. Panathinaikos ile görüştüm ben. Cedi Osman'ı bırakmak istemediklerini söylediler. Ama şartlar değişir, değişmez, başka bir noktaya gelir kısmını bilmiyorum. Önümüzdeki bir saat içerisinde de, bir ay içerisinde de değişebilir. Cedi Osman'ın durumunu takip ediyoruz. Alabilirsek çok mutlu oluruz. Çok büyük bir ekleme olur. Hem EuroLeague hem de Türkiye için çok büyük bir ekleme olur." dedi.

"TRANSFERİNİ İSTERİM"

Sözlerine devam eden Alper Yılmaz, "Ama şartlar nasıl olur, by-out olacak mı, olmayacak mı, Cedi'nin talepleri ne yönde olacak, sözleşme şartları ne olacak bunlar konuşulmuş durumda değil. Cedi Osman, Panathinaikos'un oyuncusu ve önümüzdeki sene bir sözleşmesi var. Milli takım sürecinde de Panathinaikos ile çok net görüşme şansı olmadığını biliyorum. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta görüşeceklerdir. Orada kalmayı da seçebilir. Takımdan gitmeyi de isteyebilir. Takımdan gitmeyi istediğinde oluşacak şartları kimse bilmiyor. Onlar belli olduktan sonra resmiyete, ciddiyete dönebilecek bir iş." diye konuştu.

Alper Yılmaz, "Cedi'yi almak ister misiniz diye sorarsanız, evet isterim." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Yılmaz, özellikle oyun kurucu, kısa forvet ve pivot rotasyonuna yapılacak takviyelerin müjdesini verirken Santi Yusta transferinin arka planını da paylaştı:

"1, 3 ve 5 pozisyonlarında ana oyuncu alacağız. Bunların işte dediğim gibi iki tanesi imza aşamasında. Bugün biter, bugün bitmezse yarın biter. Ama basketbolda ya da transfer piyasasında hemen her şey değişebiliyor imzalamadan. Dolayısıyla imzalamadan da söylemek doğru değil."

YUSTA TRANSFERİ

Santi Yusta transferi için konuşan Alper Yılmaz, şu sözleri kullandı:

"Yusta dediğim gibi tamamlayıcı bir oyuncu, birçok pozisyonu oynayabilen bir oyuncu. O da enerjik. Takıma enerji getirecek, mücadele getirecek bir oyuncu diye düşünüyoruz. Zaten lig çok uzun, dakikaları biraz bölüyor olmamız lazım. İnsanları biraz dinlendirerek oynatıyor olmamız lazım. Dolayısıyla bütün oyuncularımızın, yabancı ya da Türk diye ayırmayacağım, bütün oyuncularımızın katkı vermesi gereken bir sezon oynuyoruz. Sezonun yapısı artık böyle. Zaten bütün takımların şikayeti de çok fazla maç, çok fazla tempo şeklinde. Dolayısıyla antrenörümüzün çok istediği bir oyuncuydu, alabildik. Onunla da bir artı bir anlaşmamız var."

SÖZLEŞME SÜRELERİ

Anadolu Efes'in bu yaz transfer dönemindeki en belirgin stratejilerinden biri ise oyuncularla yapılan sözleşmelerin yapısı oldu.

"Bu sene yaptığımız çoğu anlaşma 1+1 şeklinde. Bu önümüzdeki sezon performanslarını görüp ondan sonra istediklerimizi tutup istemediklerimizi gönderebilme gibi bir şans da verecek. Tabii önümüzdeki sezon devam eden kontratların bittiği versiyonlar var. Yani 2027-2028 sezonunda da çok büyük değişiklikler görebiliriz ya da hepsini de tutarak devam edebiliriz. İnşallah başarılı oluruz ve hep beraber devam ederiz."

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