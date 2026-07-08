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Fulham, Alvaro Arbeloa'yı açıkladı!

Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Temmuz 2026 02:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fulham, Alvaro Arbeloa'yı açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İspanyol teknik adamın 2029 yazına kadar geçerli olacak 3 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Alvaro Arbeloa, Fulham'a katıldığı için büyük gurur duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fulham FC'deki bu yeni döneme başlamak benim için gerçekten büyük bir onur. Londra'nın en eski kulübünde görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Premier Lig'de Fulham'ın başında görev alacak olmamın sorumluluğunu derinden hissediyorum. Sayın Shahid Khan ve Tony Khan'a bana duydukları güven için içtenlikle teşekkür ediyorum.Craven Cottage'da Fulham taraftarlarının oluşturacağı atmosferi yaşamayı ve gelecek hafta oyuncularla birlikte sezon öncesi hazırlıklara başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte unutulmaz bir yolculuk yaşayacağımıza yürekten inanıyorum."



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