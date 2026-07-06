Neymar Futbolu Bıraktı mı? Brezilyalı Yıldız Emekli Oldu mu?

Hayır. Neymar profesyonel futbolu bırakmadı. Ancak Brezilya'nın Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etmesinin ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Neymar milli takımı bıraktı mı?

Evet. Brezilya'nın Norveç'e elenmesinin ardından konuşan Neymar, milli takım kariyerinin sona erdiğini duyurdu. Böylece 2010 yılında başlayan Brezilya Milli Takımı serüvenini 2026 Dünya Kupası'nın ardından tamamlamış oldu.

Neymar kulüp futboluna devam edecek mi?

Evet. Neymar'ın profesyonel kulüp kariyerini sürdürmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın, formasını giydiği Santos ile sözleşmesi devam ediyor ve kulüp futbolunu bırakacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda ise kariyerini yıl sonunda sonlandırma ihtimalinden söz etmiş ancak kesin bir karar vermediğini ifade etmişti.

Neymar neden emeklilik iddialarıyla gündeme geldi?

Neymar, 2026 yılı içerisinde verdiği röportajlarda kariyerinin son döneminde olduğunu ve geleceğiyle ilgili kararını "kalbinin söyleyeceğine göre" vereceğini açıklamıştı. Dünya Kupası sonrasında milli takımı bırakması da futbolu tamamen bıraktığı yönünde iddiaların yayılmasına neden oldu.

Neymar'ın kariyeri

Neymar, kariyeri boyunca Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain ve Al Hilal formaları giydikten sonra yeniden Santos'a döndü. Brezilya Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduran yıldız oyuncu, milli takım kariyerini 2026 Dünya Kupası'nın ardından noktaladı.

Sonuç: Neymar Futbolu Bıraktı mı?

Hayır, Neymar profesyonel futbolu bırakmadı. Brezilyalı yıldız yalnızca milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kulüp kariyerine ise devam etmesi bekleniyor.