Fenerbahçe'de Ederson'a Kartal motivasyonu

Fenerbahçe'de Ederson'un geleceğiyle ilgili süreç Dünya Kupası'nın ardından netlik kazanacak. Geçen sezonu istediği gibi geçiremeyen ve yaptığı hatalar nedeniyle taraftarın tepkisini çeken Brezilyalı kaleci için sarı-lacivertli yönetimin oyuncuya sahip çıkma kararı aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÖNETİM GÖRÜŞME YAPACAK
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Dünya Kupası sonrasında Ederson ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli kaleciyi yeniden takıma kazandırmak istediği kaydedildi.
KARTAL'DAN ÖZGÜVEN PLANI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Ederson'un tecrübesinden faydalanmayı hedeflediği belirtildi. Kartal'ın, Brezilyalı eldivene yeniden özgüven kazandırmak istediği öğrenildi.
JUVENTUS İLGİSİ
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ederson'un yıllık 11 milyon euro kazandığı aktarıldı. İtalyan basınına göre Juventus'un tecrübeli kaleciye talip olduğu öne sürüldü.
Ancak yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle İtalyan ekibinin henüz resmi adım atmadığı ve turnuva sonrasını bekleme kararı aldığı belirtildi. Brezilya'nın turnuvadan elenmesinin ardından Juventus'un Ederson için resmi teklif sunabileceği iddia edildi.
Ederson, Brezilya Milli Takımı'nda yedek kulübesinde yer alırken geride kalan maçlarda forma şansı bulamadı.
Başkan Aziz Yıldırım ve kurmaylarının, Dünya Kupası sonrasında Ederson ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin, deneyimli kaleciyi yeniden takıma kazandırmak istediği kaydedildi.
KARTAL'DAN ÖZGÜVEN PLANI
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Ederson'un tecrübesinden faydalanmayı hedeflediği belirtildi. Kartal'ın, Brezilyalı eldivene yeniden özgüven kazandırmak istediği öğrenildi.
JUVENTUS İLGİSİ
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Ederson'un yıllık 11 milyon euro kazandığı aktarıldı. İtalyan basınına göre Juventus'un tecrübeli kaleciye talip olduğu öne sürüldü.
Ancak yıllık ücretinin yüksek olması nedeniyle İtalyan ekibinin henüz resmi adım atmadığı ve turnuva sonrasını bekleme kararı aldığı belirtildi. Brezilya'nın turnuvadan elenmesinin ardından Juventus'un Ederson için resmi teklif sunabileceği iddia edildi.
Ederson, Brezilya Milli Takımı'nda yedek kulübesinde yer alırken geride kalan maçlarda forma şansı bulamadı.