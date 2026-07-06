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Rafael Leao gitmek istediği İngiliz devini açıkladı!

Milan'dan ayrılmak isteyen Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınına göre Portekizli yıldız, Tottenham'ın ilgisine olumlu yaklaştı ve Londra temsilcisine katılmak istediğini bildirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 06 Temmuz 2026 00:42
Haber: Sporx.com dış haberler
Rafael Leao gitmek istediği İngiliz devini açıkladı!
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Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili transfer gündemi hareketlendi. Sezonun sona ermesiyle kulüpten ayrılmak istediğini açıklayan Leao, Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TOTTENHAM İDDİASI

İngiliz basınına göre Rafael Leao, bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Tottenham'ın ilgisini çekti. İngiliz temsilcisinin, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

LEAO'DAN OLUMLU YANIT

Haberde, Rafael Leao'nun Tottenham'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı belirtildi. Portekizli yıldızın, Londra temsilcisine katılmak istediğini Milan'a bildirdiği öne sürüldü.

MILAN'IN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Milan'ın transfer döneminde 74 milyon euroluk Gonçalo Ramos hamlesinin ardından bazı oyuncularını elden çıkarmak istediği aktarıldı. İtalyan ekibinin, Rafael Leao'nun satışından en az 40 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.

MILAN KARİYERİ

Rafael Leao, 2019 yılında Lille'den 49.5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer oldu. Portekizli futbolcu, Milan formasıyla 291 maçta 80 gol ve 65 asistlik performans sergiledi.

Leao, İtalyan ekibiyle Serie A ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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