Rafael Leao gitmek istediği İngiliz devini açıkladı!

Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'nun geleceğiyle ilgili transfer gündemi hareketlendi. Sezonun sona ermesiyle kulüpten ayrılmak istediğini açıklayan Leao, Galatasaray ve Fenerbahçe ile sık sık anılmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TOTTENHAM İDDİASI
İngiliz basınına göre Rafael Leao, bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Tottenham'ın ilgisini çekti. İngiliz temsilcisinin, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.
LEAO'DAN OLUMLU YANIT
Haberde, Rafael Leao'nun Tottenham'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı belirtildi. Portekizli yıldızın, Londra temsilcisine katılmak istediğini Milan'a bildirdiği öne sürüldü.
MILAN'IN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO
Milan'ın transfer döneminde 74 milyon euroluk Gonçalo Ramos hamlesinin ardından bazı oyuncularını elden çıkarmak istediği aktarıldı. İtalyan ekibinin, Rafael Leao'nun satışından en az 40 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.
MILAN KARİYERİ
Rafael Leao, 2019 yılında Lille'den 49.5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer oldu. Portekizli futbolcu, Milan formasıyla 291 maçta 80 gol ve 65 asistlik performans sergiledi.
Leao, İtalyan ekibiyle Serie A ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
İngiliz basınına göre Rafael Leao, bu yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Tottenham'ın ilgisini çekti. İngiliz temsilcisinin, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.
LEAO'DAN OLUMLU YANIT
Haberde, Rafael Leao'nun Tottenham'ın ilgisine kayıtsız kalmadığı belirtildi. Portekizli yıldızın, Londra temsilcisine katılmak istediğini Milan'a bildirdiği öne sürüldü.
MILAN'IN BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO
Milan'ın transfer döneminde 74 milyon euroluk Gonçalo Ramos hamlesinin ardından bazı oyuncularını elden çıkarmak istediği aktarıldı. İtalyan ekibinin, Rafael Leao'nun satışından en az 40 milyon euro gelir beklediği kaydedildi.
MILAN KARİYERİ
Rafael Leao, 2019 yılında Lille'den 49.5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer oldu. Portekizli futbolcu, Milan formasıyla 291 maçta 80 gol ve 65 asistlik performans sergiledi.
Leao, İtalyan ekibiyle Serie A ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.