Beşiktaş'tan Slovakya'da sessiz prova

Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın Mosonmagyar ekibiyle karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wittmann Antal park'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ, İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI
Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.
DETAYLAR BİRAZDAN..
BEŞİKTAŞ, İLK HAZIRLIK MAÇINI KAZANDI
Siyah-beyazlılar, kampındaki ilk hazırlık maçında bir başka Macar ekibi Gyirmot ile mücadele etmiş, maçtan 2-1 galip ayrılmıştı. Müsabakada galibiyeti getiren goller ise Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'den gelmişti.
DETAYLAR BİRAZDAN..