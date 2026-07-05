Samsunsporlu Toni Borevkovic'ten transfer mesajı!

Samsunspor forması giyen Ricko Borevkovic, geride kalan sezonu değerlendirirken hem yaşadığı uyum sürecini hem de geleceğine dair düşüncelerini paylaştı. Hırvat futbolcu, beklediği başlangıcı yapamadığını belirtirken, iyi bir teklif gelmesi halinde transfer ihtimaline açık olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEKLEDİĞİM GİBİ DEĞİLDİ"
Türkiye'deki ilk sezonunu değerlendiren Borevković, beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmadığını belirterek, "Beklediğim gibi değildi. Geldiğimde takım iki yıldır yeni oyuncu transfer edememişti, bu yüzden hep birlikte oynamaya alışmışlardı ve iyi oynuyorlardı." dedi.
İlk aylarda forma şansı bulmakta zorlandığını aktaran Hırvat stoper, "Avrupa'da oynadık ve iki ay boyunca tek bir maç bile kaybetmedik ve bir stoper olarak, ancak başka biri hata yaptığında takıma girebiliyorsunuz. Beklemek zorunda kaldım. İlk iki üç ay maçsız kaldığım için mutlu değildim. Geldiğimde biraz ritmimi kaybetmiştim çünkü antrenmanlar Portekiz'dekilerden çok farklıydı." diye konuştu.
"UYUM SAĞLAMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VARDI"
Forma rekabeti ve teknik direktör değişiminin de kendisini etkilediğini dile getiren Borevkovic, "Zamana, daha fazla maça ihtiyacım vardı. Birkaç maç oynadım ve sonra yedek kulübesine döndüm. Antrenör kovuldu, yeni bir antrenör geldi." dedi.
Uyum sürecinin devam ettiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, "Hem iyi hem de kötü zamanlar oldu, ama bunun bir uyum süreci olduğuna inanmak istiyorum. Yeni futbol, Portekiz'deki futboldan tamamen farklı." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İLE PORTEKİZ FUTBOLUNU KARŞILAŞTIRDI
İki ülkenin futbol anlayışları arasındaki farklara değinen Borevkovic, "Taktiksel açıdan farklılıklar var, örneğin Türkiye'de tüm takımlar sahanın tamamında bire bir oynuyor. Portekiz'de ise her şey daha taktiksel; şu alanı, bu alanı ve bir başka alanı işgal etmeniz gerekiyor." dedi.
Portekiz'de uzun yıllar forma giymesinin kendisine farklı bir oyun alışkanlığı kazandırdığını belirten Hırvat oyuncu, "Portekiz'de altı yıl geçirdim, belli bir oyun tarzına alışmıştım ve şimdi bunu nasıl yapacağımı anlamak ve uyum sağlamak için zamana ihtiyacım vardı." diye konuştu.
GELECEĞİ İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI
Samsunspor ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Borevkovic, geleceğine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Bakalım, sözleşmemde iki yıl daha var, bu yüzden kalmaya hazırlanıyorum ama eğer hoşuma giden, tatmin edici bir teklif gelirse her şeye açığım." dedi.
Portekiz'e dönme ihtimalini de değerlendiren deneyimli savunmacı, "İsterdim. Ama göreceğiz. 29 yaşındayım, iyi bir seviyede beş altı yıl daha oynayabilirim. Gelecekte neler olacağını görelim." ifadelerini kullandı. (Samsun Gazetesi)
Türkiye'deki ilk sezonunu değerlendiren Borevković, beklentilerinin tam anlamıyla karşılanmadığını belirterek, "Beklediğim gibi değildi. Geldiğimde takım iki yıldır yeni oyuncu transfer edememişti, bu yüzden hep birlikte oynamaya alışmışlardı ve iyi oynuyorlardı." dedi.
İlk aylarda forma şansı bulmakta zorlandığını aktaran Hırvat stoper, "Avrupa'da oynadık ve iki ay boyunca tek bir maç bile kaybetmedik ve bir stoper olarak, ancak başka biri hata yaptığında takıma girebiliyorsunuz. Beklemek zorunda kaldım. İlk iki üç ay maçsız kaldığım için mutlu değildim. Geldiğimde biraz ritmimi kaybetmiştim çünkü antrenmanlar Portekiz'dekilerden çok farklıydı." diye konuştu.
"UYUM SAĞLAMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VARDI"
Forma rekabeti ve teknik direktör değişiminin de kendisini etkilediğini dile getiren Borevkovic, "Zamana, daha fazla maça ihtiyacım vardı. Birkaç maç oynadım ve sonra yedek kulübesine döndüm. Antrenör kovuldu, yeni bir antrenör geldi." dedi.
Uyum sürecinin devam ettiğini vurgulayan deneyimli futbolcu, "Hem iyi hem de kötü zamanlar oldu, ama bunun bir uyum süreci olduğuna inanmak istiyorum. Yeni futbol, Portekiz'deki futboldan tamamen farklı." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İLE PORTEKİZ FUTBOLUNU KARŞILAŞTIRDI
İki ülkenin futbol anlayışları arasındaki farklara değinen Borevkovic, "Taktiksel açıdan farklılıklar var, örneğin Türkiye'de tüm takımlar sahanın tamamında bire bir oynuyor. Portekiz'de ise her şey daha taktiksel; şu alanı, bu alanı ve bir başka alanı işgal etmeniz gerekiyor." dedi.
Portekiz'de uzun yıllar forma giymesinin kendisine farklı bir oyun alışkanlığı kazandırdığını belirten Hırvat oyuncu, "Portekiz'de altı yıl geçirdim, belli bir oyun tarzına alışmıştım ve şimdi bunu nasıl yapacağımı anlamak ve uyum sağlamak için zamana ihtiyacım vardı." diye konuştu.
GELECEĞİ İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI
Samsunspor ile iki yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Borevkovic, geleceğine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: "Bakalım, sözleşmemde iki yıl daha var, bu yüzden kalmaya hazırlanıyorum ama eğer hoşuma giden, tatmin edici bir teklif gelirse her şeye açığım." dedi.
Portekiz'e dönme ihtimalini de değerlendiren deneyimli savunmacı, "İsterdim. Ama göreceğiz. 29 yaşındayım, iyi bir seviyede beş altı yıl daha oynayabilirim. Gelecekte neler olacağını görelim." ifadelerini kullandı. (Samsun Gazetesi)