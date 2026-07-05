Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle: İsak Vural

Transfer sezonunu Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı alarak sol bek ve kanat takviyeleriyle açan Beşiktaş'ın gündemi kalabalık. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fanatik'te yer alan habere göre, Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibi Pisa'da forma giyen 20 yaşındaki merkez orta saha İsak Vural'ı gündemine aldı.
BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI
Henüz 15 yaşındayken Fenerbahçe'nin Benfica altyapısından kadrosuna kattığı ve o dönem 'Yeni Arda Güler' olarak gösterilen İsak için Beşiktaş'ın bilgi aldığı öğrenildi.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan İsak Vural, önce İsveç takımı Hammarby'ye transfer oldu ve ardından sırasıyla İtalyan ekipleri Frosinone ve Pisa'nın yolunu tuttu.
PERFORMANSI
Geçen sezon Pisa formasıyla Serie A'da 15 maça çıkıp 752 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik skor katkısı sağlarken 4 kez sarı kart gördü. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ BİLGİ ALDI
Henüz 15 yaşındayken Fenerbahçe'nin Benfica altyapısından kadrosuna kattığı ve o dönem 'Yeni Arda Güler' olarak gösterilen İsak için Beşiktaş'ın bilgi aldığı öğrenildi.
2022-23 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan İsak Vural, önce İsveç takımı Hammarby'ye transfer oldu ve ardından sırasıyla İtalyan ekipleri Frosinone ve Pisa'nın yolunu tuttu.
PERFORMANSI
Geçen sezon Pisa formasıyla Serie A'da 15 maça çıkıp 752 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik skor katkısı sağlarken 4 kez sarı kart gördü. Genç oyuncunun piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.