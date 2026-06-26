Haber Tarihi: 26 Haziran 2026 12:06 - Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 12:06

Ortaokul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor 2026? MEB Ortaokul Kayıt Takvimi

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde veliler, "Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor 2026?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İlkokulu tamamlayan öğrencilerin ortaokula kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Ortaokul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor 2026? MEB Ortaokul Kayıt Takvimi
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Resmi ortaokullarda kayıtlar, öğrencilerin adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak yapılıyor.
2026 ortaokul kayıtları ne zaman yapılacak?

MEB'in önceki yıllardaki uygulamalarına göre ortaokul kayıt işlemlerinin Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kesin kayıt takvimi ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimiyle netleşecek.

Velilerin çoğu durumda ayrıca kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor.

Ortaokul kayıtları otomatik mi yapılıyor?

Evet. Devlet okullarında ortaokul kayıtları, öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) bilgilerinden yararlanılarak e-Okul üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Bu nedenle öğrenciler, ikamet adreslerine göre belirlenen okullara yerleştiriliyor.

Hangi okula kayıt yapıldığı nasıl öğrenilir?


Veliler, öğrencilerinin kayıtlı olduğu okulu şu yollarla öğrenebilir:

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi,
MEB'in resmi sorgulama ekranları,
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri,
Kayıt yapılacak okul müdürlükleri.
Nakil başvurusu yapılabilir mi?

Veliler, kayıt işlemlerinin ardından MEB'in belirlediği şartlar çerçevesinde nakil başvurusu yapabiliyor. Nakil işlemleri kontenjan durumu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre değerlendiriliyor.

Sonuç: Ortaokul Kayıtları Ne Zaman Başlıyor 2026?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaokul kayıtlarının, önceki yıllarda olduğu gibi Temmuz sonu ve Ağustos ayı içerisinde otomatik olarak yapılması bekleniyor. Kesin kayıt tarihleri ve detaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı resmi takvimle belli olacak.

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