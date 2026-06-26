Galatasaray için Romulo iddiası!

Göztepe, eski golcüsü Romulo Cardoso'nun gideceği takımdan gelecek sonraki satıştan payı bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçen sezon Göztepe formasıyla dikkat çeken ve RB Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis+ 5 milyon Euro bonusla transfer olan Brezilyalı forvetin, Galatasaray'ın radarına takıldığı öğrenildi. Göztepe sözleşmede yer alan sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi sayesinde olası bir transferden kazanç sağlamayı hedefliyor.
Leipzig forması altında geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
Leipzig forması altında geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.