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City'den rekor hamle: Anderson için dev bonservis

Manchester City'nin, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson transferi için anlaşmaya vardığı bildirildi. Fabrizio Romano'ya göre İngiliz orta saha oyuncusunun Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 23:56 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 00:22
Haber: Sporx.com dış haberler
City'den rekor hamle: Anderson için dev bonservis
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Manchester City, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson'ın transferi için anlaşmaya vardı. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre kulüpler, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEKLİF İYİLEŞTİRİLDİ

Daha önce Nottingham Forest'ın, Manchester City'nin 106 milyon sterlin artı 16 milyon sterlinlik teklifini reddettiği ve bonuslar hariç 125 milyon sterlin istediği bildirilmişti. The Athletic'in haberine göre Manchester City, perşembe günü teklifini iyileştirdi.

ANDERSON AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Fabrizio Romano'ya göre Elliot Anderson, bugün Nottingham Forest'tan kendisini Manchester City'ye bırakmasını istedi.

Şu anda Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile birlikte olan orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden Amerika Birleşik Devletleri'nde geçmesi planlanıyor.

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