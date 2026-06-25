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Göztepe'de iki yerli için transfer ihtimali ortadan kalktı!

Göztepe yeni sezon öncesi yerli futbolcularından Taha Altıkardeş ve Ogün Bayrak'ın geleceği için kararını verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 13:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de iki yerli için transfer ihtimali ortadan kalktı!
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin iki yerli oyuncusu stoper Taha Altıkardeş ve sağ bek Ogün Bayrak'ın yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yerli isimlerden orta saha Efkan Bekiroğlu ile sözleşme imzalayan, sağ kanat Arda Okan'ı ise yüksek bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan kurmayların Taha ve Ogün'ü ise teknik ekibin raporu doğrultusunda takımda tutacağı kaydedildi. İki futbolcuya da şu ana kadar herhangi bir transfer teklifi gelmediği vurgulandı.

Göztepe'de 2023-2024 sezonunda bu yana forma giyen oyunculardan 22 yaşındaki Taha, takımın istikrarlı isimlerinden biri oldu.

Taha ilk senesinde 1'inci Lig'de 31 maça çıkarken, 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Taha, Süper Lig sezonlarında da formayı düzenli giydi. Oyuncu 2024-2025'te 23 müsabakada oynadı. Sahada 1388 dakika kalan Taha, 2 gol attı. Taha geçen sezon da 28 karşılaşmada 1387 dakika süre alarak 1 kez gol sevinci yaşadı. Ogün ise 2023-2024'te 1'inci Lig'de 31 maçta görev yaptı. Deneyimli futbolcu 2646 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

Ogün Bayrak, 2024-2025'te Süper Lig'de 24 kez forma giydi ve 1657 dakika sahada kaldı. Geçen sezon başında omzundan ağır bir sakatlık geçiren 27 yaşındaki futbolcu, 16 Süper Lig karşılaşmasında 558 dakika süre buldu.

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