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Icardi'nin menajeri: "Bu iddialar çok komik!"

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Galatasaray dışında başka bir kulüple görüşmediklerini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 10:01
Icardi'nin menajeri: 'Bu iddialar çok komik!'
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Galatasaray'la yeni sözleşme aşamasında olan Mauro Icardi ile ilgili olarak, Arjantinli oyuncucunun temsilcisi, avukat Elia Letterio Pino önemli açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Pino, "Galatasaray ile sözleşme uzatması konusunda görüşmelerim devam ediyor. Bildiğiniz gibi, Icardi için Galatasaray sadece bir kulüp değil, gerçek bir aile. Bu nedenle, Galatasaray'a büyük saygı duyuyor. Bırakın aleyhte konuşmayı, her yerde Türkiye ve Galatasaray'dan övgü ve sevgiyle bahsediyor. Başkan Dursun Özbek ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı şu anda başka hiçbir teklifi dinlemiyoruz. Şâyet anlaşamazsak ve bu çok özel ilişkiyi sürdürmeme kararı verirsek, bu durumda diğer fırsatları değerlendireceğiz. Ama başkan Özbek, Mauro'yu çok seviyor ve onun gerçekten takımda kalmasını istiyor. Mauro ve Osimhen'in birlikte olduğu bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'de çok daha iddialı olur ve Türk liginde herhangi bir rakip ona yaklaşamaz. Başkan da böyle düşünüyor. Icardi, Galatasaray'a sıradışı bir sevgi bağıyla bağlı ve Türkiye'de onun için oynayabileceği tek kulüp Galatasaray. Icardi hakkında birileri sürekli olumsuz haber icat ediyor. Bundan ancak rakip takım taraftaları mutlu olabilir. Gerçek Galatasaraylılar bunu görmeli ve böylelerini aralarından ayıklamalılar" dedi.

"WANDA NARA BAŞTAN AŞAĞI YALAN SÖYLÜYOR"

Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'nın "Onun için River Plate ile görüştüm; ama onlar Mauro'yu istemedi" açıklamasının hiçbir doğruluk payı taşımadığını belirten Pino, "Bahsettiği kişiler kulüpler değil; her türlü teklife sahip olduklarını iddia eden aracılar, komisyoncular. Şahsen, ne Mauro ne de benim yetkilendirmediğimiz, ama yetkiliymiş gibi davranan menajerlerden günde 20 telefon alıyorum. Herkese her zaman şunu söyledim, yine tekrarlıyorum. Eğer bir kulüp Icardi'yi istiyorsa, benimle iletişime geçmenin bir yolunu bulacaklardır, çünkü ben oyuncunun tek yetkili temsilcisiyim. Transfermarkt'tayım, İtalyan Menajerler Birliği'nin ulusal sekreteriyim ve 32 yıldır futbolun içindeyim. Ama tekrar ediyorum, önceliğimiz Galatasaray'a ve bu büyük kuübün taraftarlarına sonsuz saygı duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY SÖZ KONUSUYSA MESELE PARA DEĞİL"

Wanda Nara, önceki gün bir televizyon programına katılarak Icardi'nin Türkiye'yi aslında hiç sevmediğini, hattâ nefret ettiğini iddia etmişti.

Pino bu açıklamanın komik ve baştan aşağıya yalan olduğunu söyledi, "Hiçbir Türk buna inanmaz, inanmadı. Icardi'nin Türkiye ve Galatasaray sevgisi o kadar büyük ki ilk yıl kiralık oynarken bile Arap takımlarından gelen yıllık 20 milyon Euro'yu bulan teklifleri reddetti, Galatasaray'da oynamak için. Icardi'nin meselesi para değil. Bugün de aynı şey geçerli. Yeni sözleşme konusunda önceliğimiz para değil" dedi.

2 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Bu arada Galatasaray başkanı Dursun Özbek, Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme önerdi. Icardi'nin talebi ise 2 yıllık tam sözleşme ve 2 yıl için 8 milyon Euro maaş olduğu belirtildi.

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