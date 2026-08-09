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Italiano'dan Agbadou kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, stoperde Tiago Djalo'yu ilk tercih olarak kullanmasına rağmen Emmanuel Agbadou'nun satışına karşı oldu. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 14:16
Haber: Türkiye, Fotoğraf: X.com
Italiano'dan Agbadou kararı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Emmanuel Agbadou'nun takımdan ayrılmasına onay vermediği belirtildi. İtalyan çalıştırıcı, stoper hattındaki ilk tercihini Tiago Djalo'dan yana kullansa da Agbadou'nun kadroda tutulmasını istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'den talipleri bulunan Fildişi Sahilli stoper için Beşiktaş'a teklifler ulaşması bekleniyor. Ancak Italiano'nun oyuncunun satılmasına karşı olduğu ve bu düşüncesini kulübe iletti.

FARKLI SENARYOLARDA KULLANACAK

Italiano'nun Agbadou'dan sezon içerisinde farklı maçlarda ve oyun senaryolarında yararlanmayı plan. İtalyan teknik adamın bu nedenle savunma oyuncusunun takımda kalmasından yana olduğunu ifade etti.

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