Italiano'dan Agbadou kararı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Emmanuel Agbadou'nun takımdan ayrılmasına onay vermediği belirtildi. İtalyan çalıştırıcı, stoper hattındaki ilk tercihini Tiago Djalo'dan yana kullansa da Agbadou'nun kadroda tutulmasını istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere'den talipleri bulunan Fildişi Sahilli stoper için Beşiktaş'a teklifler ulaşması bekleniyor. Ancak Italiano'nun oyuncunun satılmasına karşı olduğu ve bu düşüncesini kulübe iletti.
FARKLI SENARYOLARDA KULLANACAK
Italiano'nun Agbadou'dan sezon içerisinde farklı maçlarda ve oyun senaryolarında yararlanmayı plan. İtalyan teknik adamın bu nedenle savunma oyuncusunun takımda kalmasından yana olduğunu ifade etti.
FARKLI SENARYOLARDA KULLANACAK
Italiano'nun Agbadou'dan sezon içerisinde farklı maçlarda ve oyun senaryolarında yararlanmayı plan. İtalyan teknik adamın bu nedenle savunma oyuncusunun takımda kalmasından yana olduğunu ifade etti.