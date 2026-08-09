Greenwood Fenerbahçe'de formayı kaptı

Fenerbahçe'nin sezon öncesindeki en önemli transferlerinden biri olarak gösterilen Mason Greenwood, Sturm Graz karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın forma süresini kademeli olarak artırdığı İngiliz futbolcu, Avusturya'da oynanacak rövanş maçında da ilk 11'de görev alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Greenwood, Gornik ile oynanan ilk karşılaşmanın son 7 dakikasında forma şansı bulmuş, rövanş mücadelesinde ise ikinci yarının başında oyuna dahil olmuştu. 24 yaşındaki futbolcu, Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.
69 DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI
Sturm Graz karşısında 69 dakika sahada kalan Greenwood, mücadelede bir de gol kaydetti. İngiliz oyuncunun artan forma süresiyle birlikte maç ritmini yakalamaya başladı.
Teknik heyetin Greenwood'u takıma kademeli olarak hazırladığı ve oyuncunun her geçen hafta daha iyi bir seviyeye geldiği ifade edildi.
RÖVANŞTA DA İLK 11'DE
Mason Greenwood'un salı günü Sturm Graz ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlaması planlanıyor. Teknik heyet, İngiliz futbolcunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçına kadar istenen seviyeye ulaşmasını hedefliyor.
Fenerbahçe teknik ekibinin, Greenwood'un ligin ilk haftasından itibaren takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.
69 DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI
Sturm Graz karşısında 69 dakika sahada kalan Greenwood, mücadelede bir de gol kaydetti. İngiliz oyuncunun artan forma süresiyle birlikte maç ritmini yakalamaya başladı.
Teknik heyetin Greenwood'u takıma kademeli olarak hazırladığı ve oyuncunun her geçen hafta daha iyi bir seviyeye geldiği ifade edildi.
RÖVANŞTA DA İLK 11'DE
Mason Greenwood'un salı günü Sturm Graz ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlaması planlanıyor. Teknik heyet, İngiliz futbolcunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçına kadar istenen seviyeye ulaşmasını hedefliyor.
Fenerbahçe teknik ekibinin, Greenwood'un ligin ilk haftasından itibaren takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.