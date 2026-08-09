09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Greenwood Fenerbahçe'de formayı kaptı

Fenerbahçe'de forma süresi kademeli olarak artırılan Mason Greenwood, Sturm Graz karşısındaki performansıyla dikkat çekti. İngiliz futbolcunun Avusturya'da oynanacak rövanş maçına da ilk 11'de başlaması planlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 12:21
Fotoğraf: AA
Greenwood Fenerbahçe'de formayı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'nin sezon öncesindeki en önemli transferlerinden biri olarak gösterilen Mason Greenwood, Sturm Graz karşılaşmasındaki performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın forma süresini kademeli olarak artırdığı İngiliz futbolcu, Avusturya'da oynanacak rövanş maçında da ilk 11'de görev alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Greenwood, Gornik ile oynanan ilk karşılaşmanın son 7 dakikasında forma şansı bulmuş, rövanş mücadelesinde ise ikinci yarının başında oyuna dahil olmuştu. 24 yaşındaki futbolcu, Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.

69 DAKİKADA GOLÜNÜ ATTI

Sturm Graz karşısında 69 dakika sahada kalan Greenwood, mücadelede bir de gol kaydetti. İngiliz oyuncunun artan forma süresiyle birlikte maç ritmini yakalamaya başladı.

Teknik heyetin Greenwood'u takıma kademeli olarak hazırladığı ve oyuncunun her geçen hafta daha iyi bir seviyeye geldiği ifade edildi.

RÖVANŞTA DA İLK 11'DE

Mason Greenwood'un salı günü Sturm Graz ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başlaması planlanıyor. Teknik heyet, İngiliz futbolcunun Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçına kadar istenen seviyeye ulaşmasını hedefliyor.

Fenerbahçe teknik ekibinin, Greenwood'un ligin ilk haftasından itibaren takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.