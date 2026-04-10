Şöförler Odası cumartesi, pazar açık mı? 2026

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Şoförler Odası'nın çalışma düzeni, standart devlet daireleriyle benzerlik göstermektedir. Ancak işin içine "plaka basımı" girince kurallar biraz değişiyor! Peki, hafta sonu gidilirse kapı duvar mı olur, yoksa işlemler halledilebilir mi?

Kısa ve net cevap: Hayır, Şoförler Odası'nın idari binaları ve şubeleri cumartesi ve pazar günleri KAPALIDIR. Şoförler ve Otomobilciler Odası, resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonlarında (cumartesi - pazar) idari işlemlere (belge yenileme, aidat ödeme, SRC kayıtları, ticari taşıt onay belgeleri vb.) kapalıdır. Bu tarz evrak ve resmi kayıt işlemlerinizi mutlaka hafta içi halletmeniz gerekmektedir. Ancak konunun plaka basımı ile ilgili çok kritik bir istisnası bulunuyor!

Eğer hafta sonu nöbetçi noterler üzerinden araç alım-satımı yaptıysanız veya plaka değişikliğine gittiyseniz paniğe kapılmanıza gerek yok!

Türkiye genelinde nöbetçi noter uygulamasının hafta sonları (cumartesi ve pazar günleri) hizmet vermeye başlamasıyla birlikte, araç devirlerinde mağduriyet yaşanmaması adına Nöbetçi Plaka Basım Yerleri de faaliyete geçmiştir.

Şoförler Odası'nın idari kısmı kapalı olsa da, odaya bağlı plaka basım atölyeleri (nöbetçi olanlar) noterlerin açık olduğu hafta sonu günlerinde hizmet vermektedir. * Bulunduğunuz il veya ilçedeki nöbetçi plaka basım yerini, noterdeki işleminiz bittikten sonra noterdeki yetkililere sorarak veya ilgili şehrin Şoförler Odası resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

İdari işlemlerinizi halletmek için hafta içi gitmeniz gereken Şoförler Odası'nın güncel mesai saatleri genellikle şu şekildedir:

Mesai Başlangıcı: Sabah 08.30 (Bazı şubelerde 09.00)

Öğle Arası (Mola): 12.00 - 13.00 (veya 12.30 - 13.30)

Mesai Bitişi: Akşam 17.00 (Bazı şubelerde 17.30)