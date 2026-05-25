Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
00
GÜN
00
SAAT
00
DK
00
SN
Turnuvaya SADECE KALDI!

İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampı Meksika'ya taşındı

İran Futbol Federasyonu, İran milli takımının Dünya Kupası hazırlık kampının ABD'den Meksika'ya taşındığını açıkladı.

calendar 25 Mayıs 2026 23:44
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampı Meksika'ya taşındı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kampının, ABD'den Meksika'ya alındığını doğruladı. 

Devlet Başkanı Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran Milli Futbol Takımı'nın, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentinde konaklayacağını belirtti.

Sheinbaum, İran'ın Los Angeles ve Seattle'da oynayacağı maçlar için buradan seyahat edeceğini belirterek, "Bir FIFA temsilcisi bizi ziyaret etti, 'Meksika'da konaklayabilirler mi?' diye sordu. Biz de 'Evet, tabii ki bizim için hiçbir sorun yok' yanıtını verdik." ifadesini kullandı.

İran'ı ağırlamak konusunda hiçbir çekinceleri olmadığını vurgulayan Sheinbaum, şunları söyledi:

"Bizim Meksika'da kalma ihtimallerini reddetmemiz için hiçbir gerekçe yok. Bu seçeneği sunduk, Dünya Kupası'ndan Sorumlu Meksika Temsilcisi Gabriela Cuevas ile Turizm Bakanı Josefina Rodriguez, FIFA ile koordineli bir şekilde Meksika'da nasıl konaklayacaklarını belirlemek üzere konuyu şu an inceliyorlar."

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı, 15 Haziran'da Los Angeles'ta Yeni Zelanda, 21 Haziran'da yine aynı şehirde Belçika ve son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır'a karşı oynayacak.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre FIFA, milli takım kampının ABD'den Meksika'ya taşınması talebini onaylamıştı.

 Reklam 
DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
İran Milli Takımı
İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampı Meksika'ya taşındı
Kolombiya
Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
İşte İspanya
İşte İspanya'nın 2026 kadrosu
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu'ndan sakatlığı için açıklama!
Arjantin
Arjantin'de büyük endişe: Lionel Messi
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
Sporx Anasayfasına Dön