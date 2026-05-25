Arjantin'de büyük endişe: Lionel Messi

— Sporx (@sporx) May 25, 2026

Arjantin'de Dünya Kupası öncesi Lionel Messi tedirginliği yaşandı.Messi, Inter Miami'nin Philadelphia Union ile oynadığı maçın 72. dakikasında sol uyluk arkasını acı içinde tutarak oyuncu değişikliği talep etti ve doğrudan soyunma odasına gitti.Bu görüntülerin ardından bir anda Arjantin basınında Messi'nin sakatlandığı ve Dünya Kupası'nda oynamasının zor olduğu iddiaları çıktı.Maçın ardından konuşan Inter Miami Teknik Direktörü Guillermo Hoyos, "Herhangi bir sakatlığı işaret eden bir bilgi yok. Gerçekten çok yorulmuştu, oyundan çıkma isteği sadece yorgunluktan kaynaklandı. Saha çok ağırdı." dedi.Messi'nin sol uyluğunu tutarak oyundan çıkmasının anlamı üzerine gelen ısrarlı sorulara karşı Hoyos, "Şüpheye düştüğünüzde risk almamak her zaman en iyisidir." ifadelerini kullandı.Philadelphia maçı, Messi'nin 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayan Arjantin milli takımına katılmadan önce Inter Miami formasıyla oynadığı son maç oldu.Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, 16 Haziran'da Cezayir ile oynayacağı maçla turnuvaya başlayacak.