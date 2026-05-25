Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
Montella'nın büyük planı: Önce grup, sonra tarih

Vincenzo Montella'nın Avustralya, Paraguay ve ABD'nin maçlarını analiz ederken tek bir oyuna bağlı kalmadan 'sonuç odaklı' çalıştığı öğrenildi.

calendar 25 Mayıs 2026 09:05 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 09:06
Futbolda Dünya Kupası heyecanı var. Liglerin sona ermesinin ardından gözler ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek dev organizasyona çevrildi.

24 yıl sonra katılacağımız Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da ABD ile karşı karşıya geleceğiz. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocukların öncelikli hedefi gruptan çıkmak. Ki bunun için İtalyan çalıştırıcı rakipler belli olduğundan bu yana dersine çalışıyor.

TÜRK KİMLİĞİ...

Şu ana kadar rakibe göre kadro ve oyun anlayışını benimseyen ve sonuç da alan Montella, Dünya Kupası'nda da benzer bir tavır sergileyecek. Eldeki yıldız isimlere göre tercihlerde bulunan ve sonuç almasını da bilen İtalyan çalıştırıcının motivasyonu ise Türk kimliğini dünyaya gösterme arzusu. İtalyan olmasına rağmen kendini Türk gibi hissettiğini her defasında vurgulayan Montella turnuvada tüm dünyanın sempatisini kazanan ve alkışlanan bir takım hayali kuruyor. 
 



 

Montella
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu'nun durumu belli oldu!
Noa Lang:
Noa Lang: "Dünya Kupası'nı düşünerek Galatasaray'ı tercih ettim"
A Milli Takım
A Milli Takım'da sakatlık: Kerem Aktürkoğlu!
Dünya Kupası
Dünya Kupası'na günler kala Milli Takım'a Kenan Yıldız şoku
D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
