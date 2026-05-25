Montella'nın büyük planı: Önce grup, sonra tarih

Futbolda Dünya Kupası heyecanı var. Liglerin sona ermesinin ardından gözler ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek dev organizasyona çevrildi.24 yıl sonra katılacağımız Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay ve 26 Haziran'da da ABD ile karşı karşıya geleceğiz. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocukların öncelikli hedefi gruptan çıkmak. Ki bunun için İtalyan çalıştırıcı rakipler belli olduğundan bu yana dersine çalışıyor.Şu ana kadar rakibe göre kadro ve oyun anlayışını benimseyen ve sonuç da alan Montella, Dünya Kupası'nda da benzer bir tavır sergileyecek. Eldeki yıldız isimlere göre tercihlerde bulunan ve sonuç almasını da bilen İtalyan çalıştırıcının motivasyonu ise Türk kimliğini dünyaya gösterme arzusu. İtalyan olmasına rağmen kendini Türk gibi hissettiğini her defasında vurgulayan Montella turnuvada tüm dünyanın sempatisini kazanan ve alkışlanan bir takım hayali kuruyor.