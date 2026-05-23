Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
Dünya Kupası 2026
Turnuvaya SADECE KALDI!

A Milli Takım'da sakatlık: Kerem Aktürkoğlu!

Kerem Aktürkoğlu, A Milli Takım antrenmanında sakatlandı ve idmana devam edemedi.

calendar 23 Mayıs 2026 18:06 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 18:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da sakatlık: Kerem Aktürkoğlu!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılarda dünkü idmanda yer almayan Yusuf Akçiçek ve Mert Günok takımla çalıştı. Arda Güler, Kenan Yıldız, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor ve Merih Demiral ise yine idmanda yer almadı.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı, Ahmetcan Kaplan ise ilk bölümde takımla, daha sonra ise bireysel çalıştı.

Isınmanın ardından istasyon çalışması yapan ay-yıldızlılar, daha sonra 2 grup halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 29 Mayıs'tan itibaren tesislerde kampa girecek ay-yıldızlılar, 1 Haziran'da Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya'yla hazırlık maçı yapacak. 2 Haziran'da kamp için ABD'nin Florida eyaletine gidecek milliler, 7 Haziran'da ise Florida'nın Miami kentinde bulunan Inter Miami Stadı'nda Venezuela'yla hazırlık maçı oynayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAKATLANDI

Kerem Aktürkoğlu, yarı sahada yapılan çift kale maçta sakatlık yaşadı.

İkili mücadelede ayağı zemine takılan Kerem, acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti.

Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncunun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Daha sonra yürümekte güçlük çeken Kerem, tesise götürüldü.

BARIŞ ALPER'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz'ın doğum günü unutulmadı.

Gerçekleştirilen antrenmanın ardından 23 Mayıs 2000 doğumlu oyuncunun 26. yaş günü, takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından kutlandı.

Barış Alper, kendisi için getirilen pastayı kestikten sonra takım arkadaşlarına kısa süreli bir konuşma gerçekleştirerek teşekkür etti.

MONTELLA'DAN JEST

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenmanda basın mensuplarına jest yaptı.

Ay-yıldızlıların gerçekleştireceği idman ilk 15 dakika açık şeklinde duyurulurken, Montella, basın mensuplarına jest yaparak idmanın tamamını görüntü alımına açtı.

D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
