Dünya Kupası 2026
Dünya Kupası'na günler kala Milli Takım'a Kenan Yıldız şoku

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun ilk maça yetişip yetişemeyeceği kesinlik kazanmadı.

calendar 23 Mayıs 2026 11:47 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2026 12:03
24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva için geri sayıma geçti.

Ay yıldızlılara, turnuva öncesi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.

Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun sağlık raporu sonrası hem İtalya'da hem Türkiye'de büyük endişe yaşandı.

Kenan Yıldız, perşembe günü Juventus antrenmanında sakatlık yaşadı. Milli futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinin ardından olumsuz sonuçlar çıktığı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Juventus'un Torino ile oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için Torino maçı kritik önem taşırken İtalyan ekibi, sakatlıkla şoke oldu.

MONTELLA İYİ HABERİ BEKLİYOR

Haberde A Milli Takım cephesinde de büyük endişe yaşandığı belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Kenan Yıldız'dan gelecek iyi haberleri beklediği ifade edildi.

İLK MAÇ ŞÜPHELİ

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak. Kenan Yıldız'ın bu kritik karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.  


D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
