Dünya Kupası'na günler kala Milli Takım'a Kenan Yıldız şoku

24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım, turnuva için geri sayıma geçti.Ay yıldızlılara, turnuva öncesi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.Antrenmanda sakatlanan milli futbolcunun sağlık raporu sonrası hem İtalya'da hem Türkiye'de büyük endişe yaşandı.Kenan Yıldız, perşembe günü Juventus antrenmanında sakatlık yaşadı. Milli futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinin ardından olumsuz sonuçlar çıktığı belirtildi.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre baldır sakatlığı yaşayan Kenan Yıldız, Juventus'un Torino ile oynayacağı kritik maçta forma giyemeyecek. Şampiyonlar Ligi vizesi alabilmek için Torino maçı kritik önem taşırken İtalyan ekibi, sakatlıkla şoke oldu.Haberde A Milli Takım cephesinde de büyük endişe yaşandığı belirtildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Kenan Yıldız'dan gelecek iyi haberleri beklediği ifade edildi.Türkiye, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı oynayacak. Kenan Yıldız'ın bu kritik karşılaşmaya yetişip yetişemeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.