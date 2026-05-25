İşte İspanya'nın 2026 kadrosu

İspanya Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.



Dünya Kupası için açıklanan kadroda Real Madrid'den futbolcu yer almaması dikkat çekti.



İspanya futbol federasyonu tarafından açıklanan kadroda bulunan oyuncular şu şekilde:



Kaleciler: Unai Simon, Raya, Joan Garcia



Savunma: Llorente, Porro, Eric Garcia, Pubill, Laporte, Cubarsi, Cucurella, Grimaldo



Orta saha: Pedri, Fabian, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena, Merino



Forvet: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal



