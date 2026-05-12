Altın yükselecek mi, yükselir mi? İşte 2026 Mayıs ayı uzman yorumları ve piyasaları sarsan o devasa yıl sonu tahminleri!

Ekrana kilitlenip grafiklerdeki o kritik destek-direnç seviyelerini okumaya çalışan finans tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, altındaki bu dalgalı seyir yerini devasa bir yükselişe mi bırakacak?

Kısa, net ve yatırım stratejilerinizi baştan yazdıracak o piyasa gerçeği: Uzmanlara ve global finans kuruluşlarına göre altın fiyatlarında orta ve uzun vadede YÜKSELİŞ TRENDİ devam edecektir! Kısa vadeli düzeltmeler ve kar satışları yaşansa da, ana yönün hala yukarı olduğu vurgulanıyor.

Küresel Belirsizlikler: ABD, İsrail ve İran hattında yaşanan gerilimler ve dünyadaki siyasi istikrarsızlıklar, altının "güvenli liman" gömleğini tekrar giymesine neden oldu.

Merkez Bankaları Alımları: Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının devasa altın rezervi alımları, ons fiyatını güçlü tutan en büyük temel faktör. Goldman Sachs gibi dev kuruluşlar, bu alımları baz alarak 2026 sonu ons altın beklentisini 5.400 dolar seviyelerine kadar yükseltti.

Yatırımcıların ekranlarında sürekli güncellediği o sarsıcı piyasa rakamlarına (tahmini ortalama serbest piyasa kurlarına) birlikte göz atalım:

Ons Altın: 4.600 - 4.610 Dolar seviyelerinde.

Gram Altın: Alış 6.809 TL / Satış 6.810 TL bandında seyrediyor. (Kapalıçarşı fiziki makasıyla 7.000 TL sınırını zorluyor)

Çeyrek Altın: 11.118 TL civarında alıcı buluyor.

Yarım Altın: 22.237 TL seviyelerinde.

Tam Altın: 44.449 TL civarında işlem görüyor.

Gelelim piyasa uzmanlarının yatırımcıyı heyecanlandıran o devasa yıl sonu öngörülerine.

Finans analistleri, gram altında yaşanan kısa vadeli geri çekilmelerin (7.000 TL altı sarkmaların) "uzun vadeli birikim" için bir alım fırsatı yarattığı konusunda hemfikir. Özellikle iç piyasadaki dolar/TL kurunun beklentisi ve ons altındaki rekor denemeleri birleştiğinde; 2026 yıl sonunda gram altının 8.000 TL ile 11.000 TL arasındaki o devasa beş haneli rakamları test edebileceği öngörülüyor. Sadece altın değil, rasyo kaynaklı olarak gümüşte de ciddi ataklar bekleniyor.

Piyasaları 7/24 izleyen usta yatırımcılar bilir ki; ister doğrudan emtia alın, ister altın fonlarına yönelin, trendin yönünü agresif bir şekilde analiz etmek her zaman kazandırır!