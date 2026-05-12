Hull City Premier Lig'e çıktı mı?

İngiliz futbolunun o zorlu arenasında Hull City'nin başarısını gururla takip eden milyonlarca Türk futbolsever araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o çok beklenen Premier Lig bileti cebimize girdi mi?

Kısa, net ve heyecanınızı Wembley'e kadar taşıyacak o kritik cevap: Henüz hayır, ama sadece TEK BİR MAÇ KALDI! Hull City şu an Premier Lig'e çıkmadı ancak bu devasa hedefe ulaşmak için play-off finaline yükselmeyi başardı!

Championship'te normal sezonu 6. sırada tamamlayan ve play-off oynamaya hak kazanan Hull City, yarı final eşleşmesinde Millwall ile karşı karşıya geldi.

İlk Maç: 8 Mayıs Cuma günü oynanan ilk karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.

Tarihi Rövanş: 11 Mayıs Pazartesi akşamı deplasmanda oynanan o kader maçında, Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City sahadan 2-0'lık muhteşem bir galibiyetle ayrıldı! Takımı finale taşıyan o kritik goller 64. dakikada Bellumi ve 79. dakikada Gerhardt'tan geldi.

İngiltere Championship'te sezonu 95 puanla zirvede tamamlayan Coventry City ve 84 puan toplayan Ipswich Town, ilk iki sırayı alarak doğrudan Premier Lig'e yükselen takımlar oldu. Şimdi o devler ligine çıkacak son ve 3. takımı play-off finali belirleyecek!

Acun Ilıcalı'nın büyük hayalini gerçeğe dönüştürecek olan o tarihi final maçının takvimi de tamamen netleşmiş durumda!

Final Tarihi: Tüm dünyanın gözünü dikeceği Championship Play-Off Finali, 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü efsanevi Wembley Stadyumu'nda tek maç üzerinden oynanacak!

Rakip Kim Olacak?: Hull City'nin bu devasa finaldeki rakibi, diğer yarı final eşleşmesi olan Southampton - Middlesbrough maçının galibi olacak.

Eğer Hull City 23 Mayıs'taki o dev finali de kazanırsa, 2016 yılından bu yana hasret kaldığı Premier Lig'e resmen geri dönmüş olacak!