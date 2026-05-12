Fenerbahçe'de sakatlık: Anderson Talisca

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig'in son haftasındaki Eyüpspor maçını kaçıracak.
TRT Spor'un haberine göre, Brezilyalı yıldızın hafif bir sakatlığı bulunuyor. Talisca, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta süre bulan 32 yaşındaki Anderson Talisca, 27 gol attı ve 5 asist yaptı.
