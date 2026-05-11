11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
1-0
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
0-06'
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
0-05'
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
0-121'
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
0-07'

Chelsea'dan Xabi Alonso hamlesi!

Chelsea, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinde Andoni Iraola da adaylar arasında yer alırken, İspanyol çalıştırıcının Chelsea seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

calendar 11 Mayıs 2026 21:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Chelsea'dan Xabi Alonso hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile görüşmelere başladı.

The Athletic'in haberine göre, İspanyol teknik adamın Chelsea seçeneğine olumlu yaklaştığı ancak taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığı belirtildi. Londra ekibinin teknik direktör adayları arasında ayrıca Andoni Iraola'nın da güçlü bir seçenek olarak değerlendirildiği aktarıldı.

44 yaşındaki Alonso, 12 Ocak'ta Real Madrid'deki görevinden ayrılmıştı. Carlo Ancelotti'nin yerine göreve gelen Alonso, Madrid kariyerine iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sezon ortasında görevden alınmış ve yerine Alvaro Arbeloa getirilmişti. 

Alonso, Real Madrid öncesinde Bayer Leverkusen ile tarihi bir başarı elde ederek kulüp tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı. Alman ekibiyle namağlup lig sezonu yaşayan genç teknik adam, ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar yükselmiş ancak finalde Atalanta'ya mağlup olmuştu.

Chelsea ise 23 Nisan'da Liam Rosenior ile yollarını ayırmıştı. Enzo Maresca sonrası göreve getirilen Rosenior'un kısa süren döneminin ardından takımın başına geçici olarak Calum McFarlane geçmişti. 

Öte yandan, sezon sonunda Bournemouth'tan ayrılması beklenen Iraola'nın da Chelsea yönetiminin listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.