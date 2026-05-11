11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Draymond Green'in Warriors'ta kalma ihtimali güçlendi

Golden State Warriors veteranı Draymond Green'in, Steve Kerr'ün takımda kalmasının ardından Warriors ile yola devam etme ihtimalinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

calendar 11 Mayıs 2026 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Draymond Green'in Warriors'ta kalma ihtimali güçlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors veteranı Draymond Green'in, Steve Kerr'ün takımda kalmasının ardından Warriors ile yola devam etme ihtimalinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.

Steve Kerr'ün Warriors ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamasının ardından kulüp içerisinde bazı domino etkileri oluşmaya başladı. Bu gelişmelerden biri de Draymond Green'in geleceği oldu.

Green'in gelecek sezon için 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli forvetin, 29 Haziran tarihine kadar opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına karar vermesi gerekiyor.

Yıldız oyuncunun opsiyonunu reddedip 1 Temmuz'daki yeni lig yılı başlamadan önce Warriors ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşabileceği de konuşuluyor. Kulübün, Green'in mevcut opsiyonundan vazgeçmesini isteyip daha düşük yıllık ücret karşılığında daha uzun garantili sözleşme sunabileceği ifade edildi.

Warriors kaynaklarına göre organizasyonun Green'i takas etme veya yeniden sözleşme imzalamayarak takımdan gönderme gibi bir planı bulunmuyor.

Golden State yönetimi, Green'i hâlâ elit bir savunmacı ve takımın en önemli liderlerinden biri olarak görüyor. Steve Kerr'ün de tecrübeli yıldızı sahadaki ekstra yardımcı antrenör gibi değerlendirdiği aktarıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.