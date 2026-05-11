Draymond Green'in Warriors'ta kalma ihtimali güçlendi

Golden State Warriors veteranı Draymond Green'in, Steve Kerr'ün takımda kalmasının ardından Warriors ile yola devam etme ihtimalinin önemli ölçüde arttığı belirtildi.



Steve Kerr'ün Warriors ile iki yıllık yeni sözleşme imzalamasının ardından kulüp içerisinde bazı domino etkileri oluşmaya başladı. Bu gelişmelerden biri de Draymond Green'in geleceği oldu.



Green'in gelecek sezon için 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli forvetin, 29 Haziran tarihine kadar opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına karar vermesi gerekiyor.



Yıldız oyuncunun opsiyonunu reddedip 1 Temmuz'daki yeni lig yılı başlamadan önce Warriors ile yeni bir kontrat üzerinde anlaşabileceği de konuşuluyor. Kulübün, Green'in mevcut opsiyonundan vazgeçmesini isteyip daha düşük yıllık ücret karşılığında daha uzun garantili sözleşme sunabileceği ifade edildi.



Warriors kaynaklarına göre organizasyonun Green'i takas etme veya yeniden sözleşme imzalamayarak takımdan gönderme gibi bir planı bulunmuyor.



Golden State yönetimi, Green'i hâlâ elit bir savunmacı ve takımın en önemli liderlerinden biri olarak görüyor. Steve Kerr'ün de tecrübeli yıldızı sahadaki ekstra yardımcı antrenör gibi değerlendirdiği aktarıldı.



