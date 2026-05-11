Galatasaray'da Uğurcan Çakır etkisi!

Sezon başında Fernando Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray, kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etti. Özellikle ödenen bonservis bedeli eleştiri konusu olurken, milli file bekçisi için soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Fakat tecrübeli kaleci sezon boyunca hem ligde hem de Avrupa'da gösterdiği performansla eleştirilere noktayı koydu ve Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri oldu.
Galatasaray'da 14 yılın ardından Fernando Muslera ile yollar ayrılmıştı. Lucas Perri, Yassine Bounou, Marc-André ter Stegen, Filip Jörgensen, Aaron Ramsdale, Marcin Bułka gibi birçok isim gündeme geliyor, ancak bir türlü anlaşma sağlanamıyordu.
Galatasaray tarafında ise bambaşka bir hikaye vardı. 14 sezon sonra ilk kez yeni 1 numara kalede idi. Muslera gibi bir figürün ardından eldivenleri giyen Uğurcan Çakır'ın macerası aslında pek de istediği gibi başlamadı.
ELEŞTİRİ ALDI
Yeni yeni alışmaya başladığı savunma hattı, Frankfurt deplasmanında bozuldu. Almanya'da alınan 5-1'lik mağlubiyet, elbette Uğurcan'a yazmadı ancak bonservis bedeli nedeniyle ilk eleştirileri aldı.
GÜVENOYU ALDI
Daha sonra ritim tutan 30 yaşındaki eldiven ligde iyi işler çıkartırken, Liverpool'a karşı Rams Park'ta alınan 1-0'lık galibiyete 4 kurtarışla katkıda bulundu ve taraftardan güvenoyu aldı. Öyle ki Çakır, o hafta Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi. Bu performansını istikrarlı hale getiren Uğurcan, 3 maçta kalesini gole kapatmasıyla Aslan'ın Devler Ligi'ndeki yürüyüşüne ciddi katkı sağladı.Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da çıktığı iki Liverpool karşılaşması ile Ajax maçlarında rakiplerine gol izni vermedi.
DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURDU
Uğurcan Çakır, İtalyan ekibi Juventus ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yaptığı kurtarışlarla takımının bir sonraki aşamaya yükselmesini sağladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının ilk maçını 5-2 kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, rövanşta da rakibine 3-2 yenilmesine rağmen skor avantajıyla tur atladı.
İtalya'daki rövanşta yaptığı 6 kritik kurtarışla takımının skor avantajına sahip olmasını sağlayan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılıların son 16 turuna yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Uğurcan, uzatmalarda özellikle Edon Zhegrova'nın 110. dakikadaki şutunda gole izin vermeyerek toplam skorda eşitliğin oluşmasını engelledi.
SÜPER LİG'DE 8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI
Milli file bekçisi, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8 kez rakiplerine gol izni vermedi.
Tecrübeli file bekçisi, sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye karşı kalesini gole kapadı.
KURTARIŞ REKORU
Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor karşısında Galatasaray'ın ayakta kalan isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır, mücadeleyi 8 kurtarışla tamamladı ve Süper Lig'de bir maçta yaptığı kurtarış rekorunu egale etti.
DERBİDE DEVLEŞTİ
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup eden Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, bir derbide daha kalesinde devleşti.
Galatasaray'da Leroy Sane'nin 55. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından baskısını arttıran Beşiktaş'a Uğurcan Çakır engel oldu.
Tecrübeli file bekçisi, 48. dakikada Vaclav Cerny, 68 ve 71. dakikalarda ise Orkun Kökçü'nün şutlarında meşin yuvarlağın ağlara girmesini önledi.
90 dakika boyunca 7 net kurtarışa imza atan milli file bekçisi, alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisi zaferinin ardından basın toplantısında Uğurcan Çakır'ın performansını överken "Uğurcan hem kalecilik hem de karakter olarak çok önemli. Sezon başında Premier Lig'den bu seviyede bir kaleci almak isteseniz en az 30 milyon Euro para ödemeniz gerekiyordu. Uğurcan da şu an Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Şu anki performansına bakınca Uğurcan için verilen 30 milyon Euro bonservisin az olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
DURSUN ÖZBEK NE DEDİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında, "Uğurcan'a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım. O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum." dedi.
UĞURCAN'DAN AÇIKLAMA
Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrası şu açıklamaları yaptı:
"Trabzonspor'da uzun yıllar oynadım, kaptanlık yaptım, hiç kimsenin orada kalbini kırmadım. Kimseyle sorun yaşamadım. Her zaman en çok sevilen oyuncu ben olmuştum. Trabzonspor'da büyük başarılar yaşadık. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım her zaman. Şu anda Galatasaray forması giyiyorum. Çok çalıştım. İyi performansla şampiyonlukla taçlandırdım. Seneye inşallah, bu sene alışma senemdi, daha büyük başarılar yaşarım inşallah. Ben buna inanıyorum. Bir teşekkür de eşime etmek istiyorum."
"Dursun başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beni burada görmek istiyordu. Çok büyük bir bonservisle beni buraya transfer etti. Onun yüzünü kara çıkarmadığım için de mutluyum."
"Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadım. Galatasaray camiasına armağan olsun. İnşallah seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz."
