Real Madrid'de olay adam Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain ile 2022 yılında sözleşmesi biten Kylian Mbappe'nin çocukluk hayali olan Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu.İspanyol devinde forma giyen Cristiano Ronaldo'yu bir idol olarak gören Mbappe, o dönem Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Real Madrid'e geçmeye hazırlanıyordu ancak işler beklenildiği gibi gitmedi! Paris Saint-Germain, Fransız yıldızı ikna etti ve Mbappe, takımda kalarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Bu hamle Real Madrid cephesini kızdırsa da İspanyol devi, Mbappe konusunda 2024 yılında beklenen transferi açıkladı. Mbappe, Paris Saint-Germain'den İspanyol devine imza attı.Geçen iki yılın ardından ise Mbappe'nin Real Madrid'deki durumu tartışmalara neden oldu.Fransız yıldız, Real Madrid'de sadece Avrupa Süper Kupa ve FIFA Uluslararası Kupası'nı kazandı. Real Madrid, 27 yaşındaki futbolcuyla birlikte son iki sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalarından uzak kaldı.Mbappe, Real Madrid'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa Altın Ayakkabısı ödülünü alsa da Real Madrid'in özellikle son dönemde ambargo koyduğu Şampiyonlar Ligi'nde başarıdan uzak kalması eleştirileri de beraberinde getirdi.27 yaşındaki yıldızın Real Madrid'e transferinin ardından yıldızlarla dolu soyunma odasında kontrolün daha da zor olduğu ve kibir, ego tartışmaları da yaşandığı gündeme geldi.Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin ardından iki teknik direktörün (Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso) görevden ayrılması da bu tartışmaların iyice alevlenmesine neden oldu. İspanyol devinde sezon sonuna kadar görevde kalacak teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın da sezon sonunda kulüpten ayrılması bekleniyor.Kavgaların yaşandığı Real Madrid'de sakatlığı bulunan Mbappe'nin, kız arkadaşıyla birlikte İtalya'da tatil yapması eleştirilerin odağındaki Fransız yıldıza tepkileri daha da yükseltti.Kylian Mbappe, son olarak Barcelona ile oynanan El Clasico ile gündeme geldi. Fransız yıldız, sakatlığı nedeniyle dev maçta kadroda yer almadı.Onda Cero'da yer alan habere göre, Kylian Mbappe, Barcelona maçında yedekler arasında olacağı söylenince antrenmanı terk etti.Real Madrid'de teknik direktörlük görevi için Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho gündemde yer alıyor.İspanyol devi, daha önce 2010-2013 yılları arasında kulüpte görev yapan Portekizli teknik direktörü yeniden göreve getirmek istiyor ve Mourinho'ya resmi teklifte bulundu. Mourinho'nun, Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor.Mbappe, geçtiğimiz haftalarda kendisi, Arda Güler ve Jose Mourinho'nun yer aldığı görseli beğenerek dikkat çekmişti.Real Madrid forması altında toplamda 100 maçta süre bulan Mbappe, 85 gol attı ve 11 asist yaptı.