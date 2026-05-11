Real Madrid'de olay adam Kylian Mbappe

Real Madrid'e transferi büyük bir heyecanla beklenen Kylian Mbappe, İspanyol devinde La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalarından uzak kaldı. Fransız yıldız, Real Madrid'de son dönemde saha dışı olaylarıyla gündeme geldi.

calendar 11 Mayıs 2026 12:55 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 12:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid - Kylian Mbappe... Paris Saint-Germain ile 2022 yılında sözleşmesi biten Kylian Mbappe'nin çocukluk hayali olan Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu.

İspanyol devinde forma giyen Cristiano Ronaldo'yu bir idol olarak gören Mbappe, o dönem Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Real Madrid'e geçmeye hazırlanıyordu ancak işler beklenildiği gibi gitmedi! Paris Saint-Germain, Fransız yıldızı ikna etti ve Mbappe, takımda kalarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

REAL'DEN 2024'TE COMUNICADO OFICIAL

Bu hamle Real Madrid cephesini kızdırsa da İspanyol devi, Mbappe konusunda 2024 yılında beklenen transferi açıkladı. Mbappe, Paris Saint-Germain'den İspanyol devine imza attı.

Geçen iki yılın ardından ise Mbappe'nin Real Madrid'deki durumu tartışmalara neden oldu.

Fransız yıldız, Real Madrid'de sadece Avrupa Süper Kupa ve FIFA Uluslararası Kupası'nı kazandı. Real Madrid, 27 yaşındaki futbolcuyla birlikte son iki sezonda La Liga ve Şampiyonlar Ligi kupalarından uzak kaldı.



Mbappe, Real Madrid'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa Altın Ayakkabısı ödülünü alsa da Real Madrid'in özellikle son dönemde ambargo koyduğu Şampiyonlar Ligi'nde başarıdan uzak kalması eleştirileri de beraberinde getirdi.

27 yaşındaki yıldızın Real Madrid'e transferinin ardından yıldızlarla dolu soyunma odasında kontrolün daha da zor olduğu ve kibir, ego tartışmaları da yaşandığı gündeme geldi.

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin ardından iki teknik direktörün (Carlo Ancelotti ve Xabi Alonso) görevden ayrılması da bu tartışmaların iyice alevlenmesine neden oldu. İspanyol devinde sezon sonuna kadar görevde kalacak teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın da sezon sonunda kulüpten ayrılması bekleniyor.



TAKIMDA KAVGA, MBAPPE TATİLDE!

Kavgaların yaşandığı Real Madrid'de sakatlığı bulunan Mbappe'nin, kız arkadaşıyla birlikte İtalya'da tatil yapması eleştirilerin odağındaki Fransız yıldıza tepkileri daha da yükseltti.

Kylian Mbappe, son olarak Barcelona ile oynanan El Clasico ile gündeme geldi. Fransız yıldız, sakatlığı nedeniyle dev maçta kadroda yer almadı.

Onda Cero'da yer alan habere göre, Kylian Mbappe, Barcelona maçında yedekler arasında olacağı söylenince antrenmanı terk etti.



ÇÖZÜM MOURINHO MU?

Real Madrid'de teknik direktörlük görevi için Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho gündemde yer alıyor.

İspanyol devi, daha önce 2010-2013 yılları arasında kulüpte görev yapan Portekizli teknik direktörü yeniden göreve getirmek istiyor ve Mourinho'ya resmi teklifte bulundu. Mourinho'nun, Real Madrid'e geri dönmesi bekleniyor.

MOURINHO'YA LIKE ATTI

Mbappe, geçtiğimiz haftalarda kendisi, Arda Güler ve Jose Mourinho'nun yer aldığı görseli beğenerek dikkat çekmişti.

REAL PERFORMANSI

Real Madrid forması altında toplamda 100 maçta süre bulan Mbappe, 85 gol attı ve 11 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
