Barış Alper'in babasından açıklama: 'Gururluyum'

Galatasaray'ın 26. şampiyonluğundaki en kilit isimlerden biri olan Barış Alper Yılmaz için babası Yüksel Yılmaz'dan açıklama geldi. Baba Yılmaz, duygularını paylaştı.
Oğlunun harika performansıyla gurur duyduğunu dile getiren baba Yılmaz, "Gururluyum ve çok mutluyum. Oğlumla gurur duyuyorum" diye konuştu.
"Gelecek sezon aynı başarı tekrarlanır mı?" sorusuna ise "Kısmet, inşallah" diyerek yanıt verdi.
Galatasaray'da bu sezon 49 maçta süre bulan 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, 12 gol attı ve 16 asist yaptı.
