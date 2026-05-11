21. yüzyıla Galatasaray damgası!

Galatasaray, 2025-26 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu garantileyerek, 21. yüzyılda Türk futbolunu domine etmeyi sürdürdü. Sarı kırmızılı kulüp, 2000 yılından beri düzenlenen 69 kupanın 25'ini müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılılar, son 26 yılda 12 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası ve 7 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Bu periyotta Fenerbahçe ve Beşiktaş 13'er kupa kazandı. Sarı lacivertliler 6 Süper Lig, 4 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, siyah beyazlılar 5 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. 3 büyükleri, 8 şampiyonlukla Trabzonspor (1 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa) izledi.
2000'li yıllarda verilen 69 kupanın 59'u Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un müzelerine giderken, geri kalan 10'u diğer kulüpler tarafından kazanıldı. Bursaspor ve Başakşehir Süper Lig'de 1'er kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Akhisarspor ile Konyaspor hem Türkiye Kupası hem Süper Kupa sevinci yaşadı. Sivasspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor da müzelirene birer Türkiye Kupası götürdü.
Sarı-kırmızılılar, son 26 yılda 12 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası ve 7 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Bu periyotta Fenerbahçe ve Beşiktaş 13'er kupa kazandı. Sarı lacivertliler 6 Süper Lig, 4 Süper Kupa, 3 Türkiye Kupası, siyah beyazlılar 5 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. 3 büyükleri, 8 şampiyonlukla Trabzonspor (1 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa) izledi.
2000'li yıllarda verilen 69 kupanın 59'u Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un müzelerine giderken, geri kalan 10'u diğer kulüpler tarafından kazanıldı. Bursaspor ve Başakşehir Süper Lig'de 1'er kez şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Akhisarspor ile Konyaspor hem Türkiye Kupası hem Süper Kupa sevinci yaşadı. Sivasspor, Gençlerbirliği ve Kocaelispor da müzelirene birer Türkiye Kupası götürdü.