10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0IPT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
3-0
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
3-1
10 Mayıs
Alverca-Estoril
1-1
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
1-3
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
2-0
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
2-3
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
1-1
10 Mayıs
Auxerre-Nice
2-1
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-1
10 Mayıs
Metz-Lorient
0-4
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
0-1
10 Mayıs
PSG-Brest
1-0
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
2-1
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
2-1
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

Milan'a San Siro'da şok; Devler Ligi tehlikede

Milan, sahasında Atalanta'ya 3-2 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı.

calendar 10 Mayıs 2026 23:46
Haber: Sporx.com
Milan'a San Siro'da şok; Devler Ligi tehlikede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 36. haftasında AC Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 3-2'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ederson, 29. dakikada Davide Zappacosta ve 52. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Milan'ın golleri 88. dakikada Strahinja Pavlovic ve 90+4. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku'dan geldi.

Ligde oynadığı son 8 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan Milan, 67 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı.

4 hafta aradan sonra kazanan Atalanta ise puanını 58'e yükseltti.

Milan, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Bologna'yı konuk edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.