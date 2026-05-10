Milan'a San Siro'da şok; Devler Ligi tehlikede

İtalya Serie A'nın 36. haftasında AC Milan ile Atalanta karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atalanta 3-2'lik skorla kazandı.



Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ederson, 29. dakikada Davide Zappacosta ve 52. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.



Milan'ın golleri 88. dakikada Strahinja Pavlovic ve 90+4. dakikada penaltıdan Christopher Nkunku'dan geldi.



Ligde oynadığı son 8 maçın 5'inden mağlubiyetle ayrılan Milan, 67 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı.



4 hafta aradan sonra kazanan Atalanta ise puanını 58'e yükseltti.



Milan, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Atalanta ise sahasında Bologna'yı konuk edecek.



