Roma'dan Parma karşısında inanılmaz son!

İtalya Serie A 36. hafta maçında Parma, sahasında Roma'yı ağırladı. Ennio Tardini'de oynanan maçı Roma, 3-2'lik skorla kazandı.



Roma, 22. dakikada Donyell Malen ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Parma, bu gole 47. dakikada Espeto ile cevap verdi.



Parma, 87. dakikada Mandela Keita bir gol daha buldu ve son anlarda 2-1 öne geçti. Roma, 90+4. dakikada Devyne Rensch'nin golüyle 2-2'yi buldu.



Roma, 90+10. dakikada penaltı kazandı. Parma'da Sascha Britschgi, kırmızı kart gördü. Roma, Malen'in 90+11. dakikada penaltı golüyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.



Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 75 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından ligde Şampiyonlar Ligi için mücadele veren Roma, 67 puana yükseldi. Parma ise 42 puanda kaldı.



Roma, gelecek hafta sahasında Lazio'yu konuk edecek. Parma, Como deplasmanına gidecek.



