Alp Aksoy'dan İtalya'da iki birincilik!

Otomobil sporcusu Alp Aksoy, İtalya'da düzenlenen Formula 4 (F4) şampiyonasında hafta sonu iki birincilik kazandı.



Bu sezon İtalya F4 Şampiyonası'nda mücadele eden Alp Aksoy, Misano'da dün gerçekleştirilen birinci yarışı ilk sırada, ikinci yarışı ise üçüncü sırada tamamladı.



Misano'da bugün yapılan hafta sonunun üçüncü yarışında da birinci olmayı başaran Alp Aksoy, İtalya F4'te hafta sonunu 2 galibiyet ve 1 üçüncülük ile bitirdi.



Alp Aksoy, bu başarıların ardından İtalya F4 Şampiyonası'nda genel klasmanda liderliğe yerleşti.



